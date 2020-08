Giacomo Nizzolo bezorgt Italiaans blok weer EK-goud in pelotonspurt

Bekijk de spannende slotsprint:

5 prikken van Van der Poel

In een slaapverwekkend EK was het hele peloton plots klaarwakker na een val op 70 kilometer van de finish. De Belgische ploeg verloor daar Jasper Philipsen en was dus meteen zijn wapen voor de eventuele sprint kwijt.

De Belgen beseften na de crash dat een hardere koers nog meer een noodzaak was en Sep Vanmarcke gaf er meer dan eens een stevige lap op. Ook Jasper Stuyven stak zijn neus even aan het venster.

Nederland was de natuurlijke bondgenoot van de Belgische blauwhemden en bij Oranje nam Mathieu van der Poel het heft zelf in handen. Tot 5 keer toe sloeg hij zijn vleugels uit, maar elke poging werd monddood gemaakt.

In een tactische race hielden Italië (Giacomo Nizzolo) en Frankrijk (Arnaud Démare) de koers vrijwel voortdurend op slot. Zelfs in een teleurstellende slotronde van een te kort EK wachtte iedereen tevergeefs op een aanval.

De Italianen rolden de blauwe loper uit voor kopman Nizzolo, die vol vertrouwen de sprint opende. Démare snuffelde nog aan zijn Italiaanse uitdager, maar kon Nizzolo niet meer remonteren.

Van der Poel zat op het moment van de waarheid te ver en geraakte in de laatste hectometers ook nog wat gevangen: weg was het podium. Stuyven sprintte naar de 5e plaats.

Voor Nizzolo is het 3e triomf in 3 dagen. Vorige zondag werd hij Italiaans kampioen, maar die trui zal hij dus niet dragen. Voor Italië is het na Matteo Trentin en Elia Viviani overigens al de 3e Europese triomf op een rij.