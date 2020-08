Pro League bedankt sportministers voor "gezamenlijke inspanningen" over publieksprotocol

De ministers van Sport van de 3 gemeenschappen hebben gisteren formeel ingestemd met het protocol dat het mogelijk moet maken om vanaf 11 september voetbalmatchen met meer dan 400 supporters te organiseren in 1A en 1B. De Pro League reageerde tevreden in een communiqué.

Zondag stelde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het protocol voor, dat hij onder meer samen met de Pro League uitwerkte. Het protocol beschrijft uitvoerig de procedures en maatregelen die clubs moeten respecteren wanneer ze meer dan 400 supporters willen ontvangen. CEO Pierre François van de Pro League verwelkomde het met open armen. "We willen de verschillende ministers uitdrukkelijk bedanken voor het geleverde werk de voorbije weken. Dankzij de gezamenlijke inspanningen kunnen we binnenkort de fans terug dichter bij voetbal brengen."



"Onze clubs zullen individueel aan de slag gaan met het protocol om de geleidelijke terugkeer van fans in de beste omstandigheden te laten verlopen. De Pro League zal zijn clubs daar uiteraard bij blijven ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat onze clubs en hun fans alles in het werk zullen stellen om de terugkeer naar volle stadions op een zo veilig mogelijke manier te laten gebeuren."

Minister De Crem: "Van voetbal weer een feest maken"

De voetbalclubs moeten nu een specifiek draaiboek voorleggen in functie van hun stadion. De lokale overheden en de bevoegde minister moeten vervolgens nog het licht op groen zetten. "Het zal niet meteen zijn zoals het was voor corona. Daarvoor gelden er nog te veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen", zegt minister Weyts. "Maar met dit kader kunnen we langzaamaan de draad opnieuw opnemen. Als we willen dat de mensen gemotiveerd blijven om zich goed te houden aan de vele coronamaatregelen, dan moeten we ook positieve perspectieven bieden." Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem is ook betrokken: "Veel Belgen kijken ernaar uit om terug een voetbalwedstrijd in het stadion te kunnen bijwonen en hun spelers te ondersteunen tijdens de wedstrijd. Ik ben dan ook blij dat de regionale ministers in samenwerking met onder meer de Voetbalcel en vertegenwoordigers van de politie een protocol hebben kunnen uitwerken." "Ik roep bij deze ook alle supporters op zich aan de richtlijnen, binnen en buiten de stadions, te houden, zodat voetbal terug een feest kan worden en blijven."

"Voetbal zonder supporters is een andere sport", klinkt het bij Valérie Glatigny, minister van Sport van de Fédération Wallonie-Bruxelles. "De sportsector toont sinds het begin van de crisis een grote verantwoordelijkheidszin. We rekenen op de clubs om van de toekomstige wedstrijden een succes te maken, ondanks de huidige omstandigheden." Tot slot gaf ook minister van Sport van de Duitstalige Gemeenschap Isabelle Weykmans haar zegen. "Uiteraard bevinden we ons nog steeds in een moeilijke situatie. Daarom zoeken we verantwoorde oplossingen om terug wat vreugde te brengen bij onze sporters, clubs en voetbalfans."

Wat staat er onder andere in het protocol?