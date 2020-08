Paolo Maldini: "Zlatan Ibrahimovic is de prioriteit voor Milan"

Zlatan Ibrahimovic ruilde in december Los Angeles Galaxy in voor AC Milan. Met 11 goals in 20 duels en zijn winnaarsmentaliteit had de 38-jarige Zweed een groot aandeel in de indrukwekkende eindsprint van Milan afgelopen seizoen.

"Iedereen heeft gezien dat Ibrahimovic een belangrijke rol heeft gespeeld in de vooruitgang die we geboekt hebben", zegt algemeen directeur Ivan Gazidis. "Daarom zullen we alles in het werk stellen om zijn verblijf hier voort te zetten."

Dat beaamde ook Paolo Maldini. "We werken hard aan een akkoord. We weten dat het kort dag is voor de voorbereiding, daarom willen we het dossier zo snel mogelijk afronden. Ibrahimovic is onze prioriteit, maar natuurlijk hebben we ook een plan B, C en D", legt de sportief directeur uit.