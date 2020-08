Naesen mag op ritwinst jagen, geen druk voor klassementsman Bardet

"We vatten deze Tour aan met ambitie, maar we blijven bescheiden en er is geen druk", vat ploegmanager Vincent Lavenu de aanpak van AG2R voor de Ronde van Frankrijk samen.

"Onze leider is Romain Bardet, die bewezen heeft dat hij weer tot de beste renners van het peloton behoort. We mikken op een zo goed mogelijke notering in het klassement."

"Met renners als Oliver Naesen, Alexis Vuillermoz en Benoit Cosnefroy kunnen we op ritzeges mikken."

Naesen zat de voorbije jaren vooral gevangen in de ploegtactiek van AG2R, waar steevast alles op Bardet gefocust was.

Maar na enkele tegenvallende prestaties van de Franse rondehoop lijkt AG2R het geweer dus deels van schouder te veranderen. De Franse klimmer verlaat zijn werkgever eind dit seizoen ook voor Sunweb.