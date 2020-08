Raphael Holzhauser, de uitblinker van Beerschot: "Verrast door schoonheid van Antwerpen"

Vorig jaar maakte Holzhauser de overstap van Grasshopper Zürich, een overgang die wel bijna dreigde mis te lopen.

"Toen ik hier vorig jaar tekende, dacht ik dat het was om in de eerste afdeling te spelen. Het was dan ook een grote verrassing voor mij dat we in 1B moesten spelen."

"Maar ik heb dat geaccepteerd en speelde een goed seizoen in 1B. Nu verdienen we het om in 1A te spelen."

Dat bewijst Beerschot met verve met 9 op 9. "Het verschil tussen 1A en 1B is niet erg groot. Bovendien spelen bepaalde ploegmakkers voor het eerst in de hoogste divisie en dat maakt hen extra hongerig. Ze willen tonen dat ze het niveau aankunnen."

"Maar we moeten beide voetjes op de grond houden. We zitten in een positieve flow, hopelijk kunnen we die zolang mogelijk doortrekken."