Hoe groot wordt de druk op ploegdokters in de Tour? "In eer en geweten beslissen"

"We zijn verantwoordelijk voor de testen vooraf en voor de beslissingen die we nemen op basis van symptomen en klinisch onderzoek dat dagelijks zal gebeuren. Dat zijn we als dokter ook gewend in het dagelijkse leven."

"Onze prioriteit is om renners en stafleden veilig door de Tour te loodsen. In het protocol staat duidelijk wat er gebeurt bij een positieve test en wat de procedures zijn."

"Ik vind het zeer goed dat er een strikt en duidelijk protocol is uitgeschreven", stelt Jens De Decker, ploegarts van Lotto-Soudal, bij Sporza.

"Als dokter moet je recht in je schoenen staan als je beslist"

Door de coronacrisis is de druk op de wielerteams al groot en met dit reglement wordt die druk alleen maar verhoogd.

Wie twee vermoedelijke gevallen telt of twee bevestigde positieve testen laat optekenen, moet de Tour zonder pardon verlaten. Zal iedereen het spelletje wel even eerlijk spelen? Is er een gevaar voor onderrapportering?

"Ik hoop van niet. Ik begrijp dat er druk zal zijn, maar als arts is het belangrijk dat je de veiligheid de prioriteit geeft. Veiligheid van de renners, de stafleden en de collega's."

"Als dokter moet je recht in je schoenen staan als je beslissingen neemt, die je objectief moet nemen. Ik zal altijd in eer en geweten beslissen."

Er wordt tijdens de onderzoeken gewerkt met een puntensysteem. Een indicator als hoesten levert 4 "strafpunten" op, net als kortademigheid. Vermoeidheid krijgt 2 streepjes, hoofdpijn 1 punt.

Wie minstens 6 punten behaalt, zal getest moeten worden. Maar zulke symptomen vind je toch ook zonder coronacrisis in het Tour-peloton?

Jens De Decker: "Absoluut. Zeker in de tweede en derde week van de Tour zul je andere factoren in acht moeten nemen als je die vragenlijst afneemt."

"Het is belangrijk om dan het totaalbeeld van de betrokken persoon te schetsen. Na een tijdje zal een renner positief antwoorden op het gevoel van spierpijn, maar dan moet je andere zaken meten om dat totaalbeeld te krijgen. Maar in onze ploeg zullen we de drempel voor hertesting zeer laag leggen."