Guy Niv is straks de eerste Israëliër ooit in de Tour de France

In de Tour is Israel Start-Up Nation er dit seizoen voor het eerst bij. De Israëlische formatie wou koste wat het kost een Israëliër meenemen naar Frankrijk. Guy Niv is de uitverkorene.

"Het zal cliché klinken, maar meedoen aan de Tour is een droom die werkelijkheid wordt", reageert een dolgelukkige Niv. "Als ik eraan denk, krijg ik kippenvel."

De 26-jarige Niv wordt de eerste Israëliër in de geschiedenis van de Tour. 2 jaar geleden stond hij al eens aan de start van de Giro, maar gaf hij op in de 5e rit. Vorig jaar bracht hij de Giro wel tot een goed einde.

"Laten we hopen dat Niv jonge Israëliërs inspireert om aan wielrennen te doen", zegt Ron Baron, mede-oprichter van de ploeg.

Verwacht wordt dat de Tour-ploeg zelf opgebouwd wordt rond sprinter André Greipel en klimmer Daniel Martin (die in de Dauphiné wel nog zwaar ten val kwam).