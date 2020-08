Kompany: "Alles wat een trainer uitschrijft, kan De Bruyne perfect opslaan"

"Modern voetbal 2.0 van Bayern"

"Als superintensiteit zo extreem wordt uitgevoerd, is er geen plaats voor een speler die niet op alle vlakken alles doet. Het is en dit en dat. Er zijn duidelijke spelpatronen in balbezit én duidelijke spelpatronen bij pressing én daarbovenop een pletwas die blijft komen."

"Ik heb nog maar zelden een ploeg gezien die dit tot het einde kon brengen. Ik heb zelf nochtans bij een ploeg gespeeld waar we er dicht tegen zaten en tegen ploegen gespeeld zoals Liverpool, die er dicht tegen zaten, maar Bayern is volgens mij de volgende stap."

"Bij de goals, maar eigenlijk bij alles wat ze doen, zie je de intensiteit. Het is modern voetbal 2.0. Er is het tactische gegeven van voetbal, het balbezit en de loopacties, maar dit is voetbal met zo een enorme intensiteit en diepgang bij iedereen en een in your face- gehalte."

"Kevin kan alles bereiken als je hem een plan in handen geeft"

Manchester City werd in de Champions League uitgeschakeld door Lyon. Kompany nam het op voor zijn inspirator Pep Guardiola, die als sinds 2011 wacht op een nieuwe eindzege. "In de moeilijkste bekercompetitie ter wereld kan er wel eens iets mislopen. Kijk naar de misser van Sterling, daar moet je geen lange analyse over maken."

Aan wie de uitschakeling van City zeker niet lag, was Kevin De Bruyne. Hij speelde volgens Kompany mede een schitterend seizoen omdat hij het best gedijt in een tactisch plan dat van naaldje tot draadje is uitgedacht.

"De mix van Kevin en Pep is perfect", zei Kompany. "Kevin is iemand die alles kan bereiken als je hem een plan in de handen geeft. Hij zal de juiste passes geven en zal op het juiste moment op de juiste plaats zijn."

"Hij heeft structuur rond hem nodig. Lopende mensen? Ja, maar met bepaalde patronen. Dan is hij de beste. Alles wat je uitschrijft als trainer - die speler loopt van a naar b en dan naar c - dat kan Kevin perfect opslaan."

"Wat hij ook fantastisch doet is de rol van iemand anders even overnemen en dan voert hij het nog vaak beter uit dan de persoon die daar normaal staat."