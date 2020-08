Ex-Club-speler Victor Vazquez verbindt zijn lot voor 2 jaar aan Eupen

Victor Vazquez komt het offensieve middenveld van Eupen versterken.

Benieuwd wat de Spanjaard nog in zijn mars heeft op zijn 33e. Zijn passage bij Club Brugge, waar hij in 2011 belandde na zijn jeugdopleiding bij Barcelona, ligt op een positieve manier alvast nog vers in het geheugen.

Voor Club werkte Vazquez 173 wedstrijden af, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en tientallen assists. In 2016 verkaste Vazquez naar Cruz Azul in Mexico, erna speelde hij voor Toronto, Al Arabi en Umm-Salal.

Op zijn al wat oudere dag komt Vazquez zijn geluk nog een paar jaar in onze competitie beproeven.

"Victor Vazquez is een internationaal ervaren speler die in offensief opzicht zijn accenten zal leggen. En vanuit zijn periode bij Club kent hij de Belgische competitie al goed. Dat is een voordeel", zegt Jordi Condom, sportief directeur van Eupen.