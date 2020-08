Nishikori heeft corona en past voor Cincinnati, US Open hoogst onzeker

Kei Nishikori was een vijftal jaar geleden een van de aanstormende talenten die de troon van de Grote Vier kon bedreigen. Op de US Open van 2014 verloor hij de finale tegen Cilic. Maar de laatste jaren wordt hij afgeremd door blessures, waardoor hij nu nog maar 31e staat op de wereldranglijst.

En net nu hij weer fit is, gooit corona roet in het eten. "Ik moet verstek laten gaan voor het toernooi van Cincinnati (22 tot 28 augustus), omdat ik positief heb getest op corona", laat de Japanner weten.

"Ik voel me goed en heb slechts heel weinig symptomen, maar voor de veiligheid van iedereen moet ik nu in isolatie gaan. Vrijdag leg ik een nieuwe test af en heb ik meer nieuws." In ieder geval is het hoogst onzeker dat Nishikori wel op tijd fit geraakt voor de US Open, die vlak na Cincinnati van start gaat.