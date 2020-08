20-jarige Rosius duldt enkel Kim Gevaert nog voor zich, pechdag voor de Borlées

Rani Rosius zorgt in dit korte atletiekseizoen voor mooie resultaten. In het Koning Boudewijnstadion stelde ze vandaag haar een week oude persoonlijk record met vijf honderdsten bij. Ze finishte in 11"39 en was zo duidelijk te snel voor haar concurrentes op het BK.

Het zilver was voor Belgian Cheetah Cynthia Bolingo in 11"63 en het brons ging naar Imke Vervaet in 11"68. De tijd van Rosius bezorgt haar ook de 2e plaats in de lijst met snelste Belgische vrouwen. Die plaats deelt ze met Olivia Borlée. Kim Gevaert (11"04) staat nog altijd afgetekend op 1.

"Ongelofelijk, dit had ik niet zien aankomen", vertelde een emotionele Rosius na afloop. "Na mijn persoonlijk record van vorige week startte ik met het idee dat ik niets meer te bewijzen had aan mezelf en zeker niet met de bedoeling om nog sneller te doen. Waar mijn grenzen liggen? Geen idee."

Rosius treedt op 6 september nog aan tijdens de Nacht van de Atletiek op haar thuispiste in Heusden.