Ook bij de Sporza-wielerjury ontsnapt Evenepoel niet aan de favorietenrol

3 sterren: Evenepoel en Fuglsang

Remco Evenepoel kan niet meer ontsnappen aan de favorietenrol. De Belg neemt pas een eerste keer deel aan het wielermonument, maar hij krijgt van de wielerjury toch al drie sterren achter zijn naam. Misschien is er een tikkeltje chauvinisme mee gemoeid, maar zijn resultaten van de laatste weken liegen niet. Naast Evenepoel zijn er ook drie sterren voor Jakob Fuglsang van Astana. Ook hij is in vorm met onder andere een 2e plaats in de Ronde van Polen na Evenepoel. Vorig jaar eindigde hij in de heuvelklassieker als 4e.

2 sterren: Bennett, Schachmann en Nibali

Iemand van Jumbo-Visma kan uiteraard niet ontbreken momenteel. De ploeg is in topvorm en in deze wedstrijd geeft de jury George Bennett het meeste kans. Hij etaleerde zijn kunnen eerder deze week al met winst in Gran Piemonte. Ook de onvermijdelijke Vincenzo Nibali krijgt twee sterren achter zijn naam. Hij won hier al twee keer (2015 en 2017). Maximilian Schachmann vult het rijtje aan. De kopman van Bora-Hansgrohe werd dit seizoen tweede achter Evenepoel in een rit in de Ronde van de Algarve en liet zich ook al zien in de Strade Bianche.

1 ster voor de klimmers en Mathieu van der Poel