Het kan niet op voor Jumbo-Visma: George Bennett wint Gran Piemonte

George Bennett maakte de voorbije weken al indruk met een 5e plaats in de eindstand in Burgos en een 5e plek in de Ronde van de Ain.

De Nieuw-Zeelander, die na de schrapping van Laurens De Plus straks toch naar de Tour mag, rijdt deze week niet mee met de Tour-ploeg in de Dauphiné, maar mocht in Italië zijn eigen kans wagen.

Dat deed hij met succes. Ploegmaat Chris Harper rolde de rode loper uit, Bennett plaatste op 7 kilometer van de finish zijn snoeiharde versnelling.

Gianni Moscon beet zich vast in zijn wiel, maar de Italiaan moest het hoofd buigen, een nieuw tikje voor Ineos.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) koos voor zijn eigen tempo en leek in te lopen op Bennett, maar de Nieuw-Zeelander bouwde zijn voorsprong richting de lastige slotkilometer toch uit.

Al werd het - misschien wel door de regenval - toch nog een spannende ultimo chilometro. Met een ultieme jump kwam Diego Ulissi (UAE) nog erg sterk opzetten, maar de Italiaan moest vrede nemen met de 2e stek.

Mathieu van der Poel regelde het sprintje voor de laatste podiumplaats, Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) was de eerste Belg op plaats 7.

Voor Bennett is het nog maar de tweede overwinning uit zijn carrière. Zijn erelijst bestond tot dusver uit het eindklassement in de Ronde van Californië 2017.