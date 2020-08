Benoot neemt geen risico voor Tour en stapt uit Dauphiné met rugpijn

Tiesj Benoot had zich getoond in de openingsrit van de Dauphiné, maar moest in de tweede etappe bergop al vroeg lossen vanwege rugpijn. Vandaag kroop hij wel weer op het zadel, maar lang duurde zijn test niet.

"Tiesj had last van zijn rug", vertelt teamarts Anko Boelens. "Gisteravond kreeg hij een behandeling en we wilden zien hoe hij zich vandaag voelde op de fiets."

"Maar met de Tour de France in het vooruitzicht wilden we geen risico's nemen. Uit de koers stappen was dan ook de beste optie om te focussen op de behandeling."

Na de opgaves van Quinten Hermans, Brent Van Moer, Mauri Vansevenant en nu ook Benoot zijn er nog 12 Belgen in koers in Frankrijk.