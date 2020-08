Persoon clasht met Taylor in aanloop naar rematch: "Ze zal weer weglopen"

De roep om een rematch klonk al snel en meer dan een jaar na datum is het volgend weekend dan eindelijk zo ver. In aanloop naar de langverwachte rematch organiseerde boksmagnaat Eddie Hearn afgelopen weekend een dubbelinterview via Zoom tussen Persoon en Taylor, waarbij Persoon de scherpe woorden niet schuwde.

Afgelopen zomer stond Delfine Persoon voor de match van haar leven in New York. De West-Vlaamse boksster kampte tegen de Ierse Katie Taylor om de titel van onbetwiste wereldkampioene bij de lichtgewichten, maar na een controversiële beslissing van de jury in het voordeel van Taylor moest Persoon met lege handen afdruipen .

Persoon: "Taylor wilt geen mooi gevecht, ze zal weglopen"

"We hebben het gevecht allemaal wel meerdere malen herbekeken", vertelde Persoon. "Katie beweert dat ze genoeg deed om die kamp te winnen, maar dat is niet zo. Als we rondes hadden van drie minuten was ik in het voordeel geweest. Ik weet dat ze geen drie minuten per ronde het gevecht zou aangaan, ze zou weglopen."



"Tijdens onze vorige kamp hield ze me continu vast", gaat Persoon verder. "In een ander land zou de scheidsrechter tussenbeide komen of een punt aftrekken, maar er werd niets gezegd. In de vierde ronde riep haar coach zelfs dat ze mijn armen moest vastgrijpen. Taylor slaat, loopt weg en grijpt me dan vast. Dat is niet een gevecht dat de mensen willen zien."



Persoon hoopt volgende week een andere Taylor in de ring te treffen. "Ik hoop gewoon dat ze een mooi gevecht wilt, twee boksers die ervoor gaan waarbij de beste wint. Laten we tonen dat vrouwen ook een spectaculair gevecht kunnen hebben. Maar ik denk dat ze dat niet zal doen. Ze zal weglopen."