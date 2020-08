NBA-playoffs zijn bijna rond, maar wie neemt het op tegen de Lakers?

Door de uitbraak van het coronavirus besliste de NBA om 22 teams te verzamelen in Florida om in een bubbel het seizoen af te werken. Omdat niet alle wedstrijden gespeeld konden worden, komt ook nummer 9 in de Western Conference nog in aanmerking voor de play-offs.

Portland, Memphis, Phoenix en San Antonio kunnen allevier nog op plaats 8 of 9 eindigen in de Western Conference. De teams die 8e en 9e worden, maken onder elkaar uit wie het in de eerste ronde van de play-offs mag opnemen tegen de Los Angeles Lakers van LeBron James.

Vannacht volgt de ontknoping, want dan spelen Portland, Memphis, Phoenix en San Antonio hun laatste wedstrijd. Vooral voor de Phoenix Suns is dit een onverwachte kans, de ploeg won al zijn 7 matchen sinds de herstart.