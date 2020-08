Harm van Veldhoven (Lommel) over beloften in 1B: "Je kan dat competitievervalsing noemen"

Volgende week gaat de competitie in eerste klasse B van start met de jongeren van Club Brugge als 8e team. "Nu moeten we opletten dat we 1B niet zien als opvulling", stelt Harm van Veldhoven (LOmmel SK), die een soortgelijk project uit de eerste divisie in Nederland kent.

"Belofteteams vind ik vaak niet goed genoeg"

Club NXT wordt een vreemde eend in de bijt. De beloften van Club Brugge zullen het in 1B opnemen tegen 7 profclubs. "Een goeie zaak voor het Belgische voetbal", vindt Harm van Veldhoven de CEO van Lommel, "maar voor de kwaliteit van 1B weet ik dat nog niet. Veel belofteteams vind ik gewoon niet goed." "Die jongens beschikken ongetwijfeld over talent, maar in 1B gaat het er erg fysiek aan toe. Daar speel je voor promotie of tegen degradatie." "Opletten dat we 1B niet zien als opvulling", waarschuwt Van Veldhoven. "8 clubs vind ik sowieso niet ideaal. Het maakt van 1B ronduit een slechte competitie." "Het is ook de vraag of de beloften van Club Brugge op veel supporters kunnen rekenen. In Nederland bracht Jong AZ nog geen 20 mensen mee. En bij Jong Utrecht moest je voor de match nog kinderen van het veld jagen, bevorderlijk is dat niet."

In Nederland bracht Jong AZ nog geen 20 supporters op de been. Harm van Veldhoven

"Graag compensatie in tv-geld"

Met een team in eerste klasse B krijgt Club Brugge een mooie kans om jonge spelers sneller klaar te stomen voor het grote werk. "Dat mag vertaald worden in het tv-geld, in de vorm van een compensatie", vindt Harm van Veldhoven. "Want Club Brugge kan de vruchten plukken van een seizoen in 1B."

Voormalig trainer Harm van Veldhoven is nu CEO van Lommel SK.

"Vrijdag in de basis bij beloften, op zondag invallen bij eerste ploeg"

Als Harm van Veldhoven spreekt over Nederland, dan heeft hij over zijn tijd bij FC Eindhoven en Roda JC, clubs uit de eerste divisie. In de tweede profafdeling spelen al langer belofteteams mee. Dit seizoen zijn dat Jong Ajax, Jong PSV, Jong Utrecht en Jong AZ. "In de eerste divisie spelen sowieso veel jongens van 18 tot 20 jaar. Jong Ajax kan er zijn mannetje staan, maar Jong Utrecht en Jong AZ hebben veel meer moeite om het niveau te halen", weet Van Veldhoven. "De beloften kunnen zich wel manifesteren en zijn op die manier sneller rijp voor de eerste ploeg. Dat moet je hen gunnen." "Zo hebben we met Roda een keer op vrijdag tegen Jong Ajax gespeeld. Matthijs de Ligt (nu verdediger bij Juventus, red) stond in de basis en 's zondags mocht hij invallen bij de eerste ploeg. Hij scoorde nog ook. Daarna hebben we hem niet meer gezien in de eerste divisie." "Je kan dat competitievervalsing noemen. Zeker in de aanloop van een Champions League-match liet een topploeg wel eens beloftevolle spelers rusten."