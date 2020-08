Ferrari van Sebastian Vettel krijgt nieuw chassis na "knoeiwerk"

Sebastian Vettel heeft dit jaar nog geen succes geboekt met zijn Ferrari. Vorig weekend in Silverstone kwam het onderstel van zijn auto af en toe in aanraking met de kerbs, de boordstenen op een racecircuit.

Volgens teamchef Mattia Binotto is dat niet van invloed geweest op het resultaat van de race. "Maar het is wel logisch dat we voor een nieuw chassis kiezen", zegt hij.