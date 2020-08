De Witte: "Met transfer David hebben we een grens doorbroken"

AA Gent heeft met Jonathan David de duurste uitgaande transfer in de Belgische voetbalgeschiedenis gerealiseerd. En het gaat niet om 27 miljoen, maar wel om 32 miljoen euro, benadrukt voorzitter Ivan De Witte.

"Gent is zeker van 32 miljoen euro", zegt hij. "Ik wens dat te benoemen omdat er een grens is doorbroken in het Belgische voetbal. Lange tijd leek een voetballer uit België een grens van 25 miljoen euro te hebben, maar dat is verleden tijd."

"Als Ajax, PSV en Lille hogere bedragen kunnen krijgen, zie ik niet in waarom een goede speler uit België niet zoveel waard zou kunnen zijn. Belgische clubs moeten zich niet langer laten beperken door de grens van 25 miljoen euro. Dit is een goede zaak voor AA Gent, maar ook voor het Belgische voetbal."