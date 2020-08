Bondscoach Rik Verbrugghe na Belgische triomfen: "Er komt nog klimtalent aan"

"Toekomst ziet er rooskleurig uit voor België"

"Het is een heel straffe week geweest voor de Belgen. Wout heeft op een indrukwekkende manier zijn eerste monument gewonnen. De week daarvoor won hij ook de Strade Bianche. Dat was 2 keer grote klasse tonen", opent Rik Verbrugghe.

Had de bondscoach die prestaties verwacht van Van Aert? "We kennen zijn kwaliteiten en weten dat hij een topper is."

"Ik denk dat die lockdown hem goed van pas gekomen is, want Wout heeft rustig kunnen werken aan zijn comeback zonder wedstrijden te moeten rijden. Maar dat hij nu al zo snel oogst, is indrukwekkend."

"Remco Evenepoel heeft dan weer zijn klasse getoond als ronderenner. Als bondscoach van België zie ik de toekomst rooskleurig in. We hebben toppers die kunnen meespelen in de klassiekers en het rondewerk."