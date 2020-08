"Mignolet maakt de juiste conclusie, Anderlecht zal geschrokken zijn"

Over Club Brugge: "Meest interessante conclusie kwam van Mignolet"

Ploegen als Antwerp en Charleroi koppelen daar ook nog eens kwaliteit aan, dus dan kan je verliezen als je zelf ook fouten maakt. Met dezelfde wedstrijd had Club Brugge zaterdag ook met 1-0 kunnen winnen, dus dat was toch wel het verschil met die heel slappe bekerfinale. Maar ook met een zege zou de conclusie toch hetzelfde moeten geweest zijn.

Het probleem met de diepe spits is al langer benoemd. Clement doet voorlopig geen beroep op Krmencik, dat is opvallend. En Okereke dreigt op deze manier op termijn een dure vergissing te worden. Maar Club gaat nog wel de markt op. Daar heeft het de centen voor.

Natuurlijk heeft Club Brugge een probleem, meer dan een zelfs. Maar het zijn geen problemen die niet opgelost kunnen worden. Bepalende spelers zijn niet in vorm, maar dat komt wel weer goed. Je hebt Balanta, Vormer, Diatta, Vanaken. Al had die laatste ook wel twee assists kunnen hebben.

Het is een grappig gezicht eigenlijk. Het is alsof we de rangschikking ondersteboven houden met Club Brugge en Gent onderaan en Waasland-Beveren bovenaan. Ik denk dat ze in Beveren misschien wel de stopzetting van de competitie vragen op dit moment, wie weet.

Over KAA Gent: "CL zal een paar maanden de sfeer in en rond de club bepalen"

Ook uitdager AA Gent verloor, maar STVV was ook heel erg goed, verrassend goed. Strijdend, maar ook voetballend. STVV was een positieve verrassing van de eerste speeldag. En Gent had ook genoeg kansen en zonder die pijnlijke fouten achterin had het ook kunnen winnen.

Maar die eerste helft was voetballend ronduit slecht. Ze werden afgetroefd in gretigheid. En na de rust, toen Gent wel beter bezig was om STVV weg te zetten, kwam die blunder.

Als je dan in de zomer fors hebt geïnvesteerd en in de voorbereiding ook heel hard hebt gewerkt om die vele tegengoals van vorig seizoen te vermijden, dan is dat zuur.

Gent moet gauw klaar zijn in deze competitie, want de voorrondes van de Champions League komen er al over een dikke maand aan. De grote ambitie van de voorzitter is om opnieuw in die poulefase te geraken. En erin of eruit, dat gaat een paar maanden de sfeer binnen en rond de club bepalen.