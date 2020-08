Sarah De Bie, mevrouw Wout van Aert: "Dit houd ik geen 9 maanden vol"

"Of dit goed voor de baby is? Ik denk het niet. Dit houd ik geen 9 maanden vol", reageerde de zwangere Sarah De Bie, echtgenote van Wout van Aert.

"Het zijn emoties, week na week, ja. Ik sta er versteld van. "Twijfel jij aan mij?", was het eerste wat Wout zei. Dat is zeker niet waar, maar alles moet meezitten. En dat is deze week zeker het geval."

"Na de Poggio ben ik gestopt met kijken, al heb ik af en toe eens gepiept. Ik was ook niet zeker of hij gewonnen had, want de sprint heb ik ook maar half gezien."

"Wout was deze week redelijk rustig. Hij is heel gefocust en ontspannen. Ik heb hem zelden zo mager en in vorm geweten. Wat hij afvalt, kom ik bij."

"Ik zei het nog tegen mijn schoonouders: Alaphilippe won vorig jaar de Strade Bianche én Milaan-Sanremo, maar dat is toch eerder uitzonderlijk. En nu doet hij net hetzelfde."

"Waar dit zal eindigen? Ik hoop dat hij alles kan winnen wat hij wil winnen. Deze twee koersen kan hij al afvinken."