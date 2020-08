Ref moet op WK snooker een brandje blussen tussen 2 spelers

Het incident tussen Anthony McGill en Jamie Clarke deed zich voor in het 10e frame. McGill vond het niet kunnen dat Clarke in zijn gezichtslijn bleef staan in plaats van te gaan zitten op zijn stoel en maakte dat zijn tegenstander duidelijk.

De Nederlandse ref Verhaas probeerde de gespannen situatie snel te ontmijnen, maar McGill was duidelijk boos over het gedrag van Clarke. Na het frame gingen beiden afkoelen en werden daarna de les gespeld door de ref.

"De regels zijn duidelijk: je moet vermijden dat je in de gezichtslijn van de andere speler staat", vertelde Verhaas aan Clarke. "Als hij in die richting moet spelen, dan zou ik willen dat je op je stoel gaat zitten."

Toeval of niet, maar daarna won Clarke geen enkel frame meer. Hij zag zijn ruime voorsprong (8-2) wegsmelten. McGill won 5 frames op een rij en zit weer helemaal in de wedstrijd. Morgen valt de beslissing in het duel tussen de twee kwalificatiespelers.