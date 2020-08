Blunderende Varane: "Ik neem de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag op mij"

Zinedine Zidane zal dit jaar de Champions League niet winnen. De trainer zag zijn ploeg in de terugmatch verliezen van Manchester City. Vooral twee blunders van Varane braken de ploeg zuur op. Zo liet hij zich makkelijk verschalken door Jesus in de eerste helft en een zwakke kopbal richting Thibaut Courtois luidde de tweede tegengoal in.

Een baaldag voor de Fransman, maar hij kwam na de wedstrijd toch een interview geven. "Ik wilde mijn gezicht laten zien want dit is mijn nederlaag", vertelde hij. "Ik moet alle verantwoordelijkheid op mij nemen. We waren goed voorbereid en we speelden ook goed, maar als je op dit niveau fouten maakt, betaal je daar een hoge prijs voor."

"Dit is een moeilijk moment voor mij. Ik kan niet uitleggen waarom ik die fouten gemaakt heb, maar ik moet dit aanvaarden. Dit is me nog niet vaak overkomen in mijn carrière. Mijn ploegmaats weten ook dat ik nu erg triest ben, maar ik moet mijn karakter tonen en dit zo snel mogelijk verwerken. Ik heb het vandaag verprutst. Dat doet pijn, maar ik moet het aanvaarden."

Zidane was achteraf milder voor zijn verdediger. "Hij moet rustig blijven en het hoofd niet laten zakken. Ik heb net tegen de groep gezegd dat 95 procent van hun seizoen fantastisch was."