Racisme op Engelse velden kan je 12 matchen schorsing opleveren

De Engelse voetbalbond heeft in overleg met diverse organisaties, zoals spelersvakbond PFA en de antiracismebeweging Kick It Out, nieuwe regels opgesteld.

Voetballers en trainers worden niet alleen bestraft als ze zich schuldig maken aan racisme op het veld, maar ook als ze dat doen in interviews of online. De maximumstraf is nu een schorsing van 12 duels.

Als supporters op de tribunes zich misdragen, kan de club waar het om gaat ook bestraft worden. Niet alleen met boetes, maar ook met gedeeltelijke of volledige sluiting van het stadion voor toeschouwers.