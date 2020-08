Lefevere blijft bij rechtszaak: "Fabio zou meer dan 6 nullen gaan verdienen, en nu?"

"Mijn boosheid is een beetje over, maar ik ben in shock. Vanochtend in het vliegtuig voelde ik me echt niet lekker", vertelde Patrick Lefevere vanuit Milaan. "Het zijn er ook moeilijke omstandigheden. De dokters leveren uitstekend werk, maar niemand spreekt Engels en door de coronaregels kan onze eigen ploegdokter er ook niet bij. Het ziekenhuis communiceert eerst met de pers en dan met ons."

Heeft Lefevere ondertussen al klacht neergelegd tegen Dylan Groenewegen? "We hebben klacht neergelegd bij de UCI, maar de Poolse politie heeft zelf een onderzoek ingesteld. Meteen na de crash hebben ze zijn fiets in beslag genomen bijvoorbeeld. We weten ondertussen wel wat we moeten doen om de rechten van Fabio en de ploeg te vrijwaren. We moeten een brief opstellen en opsturen naar de Procureur des konings in Katowice."

Lefevere blijft dus bij zijn standpunt, maar een gerechterlijke procedure kan een werk van lange adem worden. "Fabio Jakobsen heeft uiteraard schade en wij als ploeg ook. Jakobsen was volgens mij op weg om de beste sprinter ter wereld te worden. Nu ben ik mijn spurter kwijt, misschien wel voor altijd."

"En die jongen was goed op weg om een contract te tekenen ter waarde van meer dan zes nullen. En nu? De ploeg betaalt hem nu nog wel door, maar wat na zijn contract? Hopelijk heeft hij een gewaarborgd inkomen genomen. In het ergste geval wordt hij invalide verklaard en krijgt hij 500 of 800 euro per maand. Daar kom je er niet mee."