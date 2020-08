Evenepoel: "Mogen van mirakel spreken want het had veel erger kunnen aflopen"

De dokters proberen Fabio Jakobsen vandaag te doen ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Hoe moeilijk is het voor zijn ploegmaats om met dat nieuws in het achterhoofd te koersen?

"We hebben al beter nieuws gekregen, dus het is iets makkelijker. Maar het blijft wel bang afwachten. Pas als hij wakker is, zullen we gerust zijn. We mogen denk ik wel van een mirakel spreken want het had veel erger kunnen aflopen."

In de 3e etappe zou Evenepoel eventueel iets kunnen laten zien, maar het is geen klassieke bergrit. "Het is echt dubbel. Dit kan een strijd voor het klassement worden of een soort sprint. Alles is afhankelijk van hoe er gekoerst wordt. Rijdt er een grote groep weg of een klein groepje? Het is nog vrij ver van de top van de klim naar de finish."

"Ik denk dat de pure sprinters het moeilijk zullen hebben op de klim, maar er zijn ook punchers. Ik denk voor vandaag aan Fuglsang bijvoorbeeld en aan Trek. Zij hebben een sterke ploeg voor deze rit met Stuyven en Pedersen."