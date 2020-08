Nog niet duidelijk of Antwerp en KVM komend weekend thuis mogen spelen

Er staat een groot vraagteken achter de kansen van Antwerp en KV Mechelen om de competitie in eigen huis te openen.

Antwerp speelt zaterdag thuis tegen Moeskroen, KV Mechelen krijgt zondag Anderlecht over de vloer. Maar omdat er een verbod is op contactsporten in de provincie mogen de Antwerpse clubs in principe niet spelen. Al hopen die clubs en de Pro League op een uitzondering voor het profvoetbal.

Gedacht werd dat de persconferentie die Cathy Berx vanmiddag gaf duidelijkheid zou verschaffen over een mogelijke uitzondering voor het profvoetbal.

Maar een klaar en duidelijk antwoord hebben de clubs en de Pro League niet gekregen. Gouverneur Berx neemt zelf er geen beslissing in, maar laat wel een kleine opening en sluit niet uit dat Antwerp en KV Mechelen toch in hun eigen stadion kunnen spelen.

Berx kondigde aan dat de knoop op een ander politiek niveau zal worden doorgehakt, wellicht door Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Berx zei wel met zoveel woorden "teleurgesteld" te zijn door de vieringen die ze vorig weekend op de voetbalvelden zag. Ze had het dan over de taferelen na de overwinningen van Antwerp in de beker en Beerschot in de 1B-finale.

"De regels van sociale afstand zijn daar niet gevolgd, en dat was ook het geval bij een aantal supporters die elkaar begonnen te knuffelen. Zo is het voorbeeldige gedrag van de overgrote meerderheid toch een beetje overschaduwd door die slechte beelden en dat is bijzonder jammer", zegt Berx.