Bekerfinale zonder publiek en toch supportersgeluid op tv: zo werkt het

Eindredacteur Roan Dom verzorgde bij de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp het supportersgeluid bij de match. Hoe dat precies in zijn werk ging, kon u zaterdag ook al ontdekken op onze Instagram Stories in het Koning Boudewijnstadion:

"De grote competities in Italië, Duitsland, Engeland en Spanje bijvoorbeeld doen dit ook in meer of mindere mate sinds de voetbalmatchen hervat werden. Wij hebben ons daaraan gespiegeld en dat is goed gelukt, vind ik."

"We moesten het systeem wat in de vingers krijgen"

Op een basistapijt supportersgeluiden van x aantal minuten werden ook kreten van de weinige mensen in het stadion en de speaker die af en toe tussenkwam gemixt. Per fase werd met een knoppenpaneel nog passende audio toegevoegd.

"Op die manier probeerde ik om naargelang de wedstrijdfase het juiste geluid te selecteren. Wanneer er een discussie was met de scheidsrechter op het veld voegde ik wat gefluit toe of als een bal naast ging, kreeg je eerder teleurgestelde uitroepen te horen."



Redactiechef Jurgen Switsers was tevreden: "Die dynamiek erin steken, is vrij goed gelukt. Je voelde het geluid aanzwellen bij een kans en bij een goal was het ambiance."



"We hebben dit systeem niet helemaal zelf moeten uitvinden, maar we moesten het wel wat in onze vingers krijgen. In het begin van de match was dat misschien wat onzeker en voorzichtig. Daarom hebben we de eerste 10 minuten het volume gaandeweg opgetrokken om te zien hoe ver we hierin konden gaan. Natuurlijk moet hier ook niet de ambiance van een kolkend Wembley-stadion onder gezet worden. Want dat is een beetje potsierlijk wanneer je eigenlijk geen supporters ziet."