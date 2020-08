Hamilton na spektakelfinish op Silverstone: "Mijn hart stond bijna stil"

Het spreekwoordelijke publiek op het circuit van Silverstone hield de adem in toen Hamilton in de laatste ronde lek reed. "Tot die laatste ronde liep alles relatief gesmeerd", vertelde de WK-leider achteraf. "Bottas ging echt voluit, ik probeerde mijn banden toch wat te sparen. Toen ik hoorde dat hij problemen had, heb ik eens naar mijn banden gekeken en die zagen er nog oké uit."

"Ik begon nog wat rustiger te rijden in de laatste rondes, maar in de laatste ronde begon de band dan leeg te lopen. Ik voelde mijn hart bonzen in mijn keel. Ik kon zien hoe het rubber aan het loslaten was. Ik kon alleen nog maar bidden dat ik zou kunnen blijven rijden en dat ik niet te traag zou zijn. Ik dacht dat ik de laatste twee bochten niet meer zou kunnen nemen."

"Ik kreeg echt rillingen. Ik kreeg voortdurend informatie over mijn voorsprong en Verstappen naderde snel. Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt in de laatste ronde. Mijn hart stond bijna stil."