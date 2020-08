Clijsters komt niet van de bank, maar haar ploeg wint World Team Tennis

Kim Clijsters heeft haar eerste (kleine) trofee gewonnen sinds haar comeback. Haar ploeg New York Empire won het World Team Tennis-toernooi. In de finale speelde Kim Clijsters niet meer mee, Coco Vandeweghe (WTA-198) was de sterkhoudster. De ploeg won na een supertiebreak tegen Washington Smash (21-20) met onder andere Sloane Stephens.