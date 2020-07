Voorzitter Croonen: "Geen enkel voorstel had het gehaald zolang 1A met 16 nog op tafel lag"

Na een lange werkdag mocht Peter Croonen de beslissing van de Pro League nog komen uitleggen aan de pers. "Iedereen kwam hier vanmorgen aan met zijn eigen idee, maar we hebben een doorbraak gerealiseerd die veel moed vereist van veel clubs", vertelde hij. "Dit is ruim gedragen."

Het voorstel dat er uiteindelijk is doorgeraakt is nagenoeg een kopie van wat er al op 14 mei op tafel lag, maar dat werd toen weggestemd en er werd gekozen om bij het huidige format te blijven. "Misschien komt dit te laat, daar zal nog over geschreven worden. Maar op 15 mei was er voor dit voorstel geen meerderheid gevonden. Toen werd er met 84 procent van de stemmen gekozen om het format met 16 clubs in 1A en 8 in 1B te behouden."

"Ik voel dit dus niet aan als gezichtsverlies. Geen enkel format had een meerderheid gehaald zolang 16/8 nog op tafel lag. De beslissing van de kortgedingrechter gisteren heeft het geloof dat dat format haalbaar was de deuk gegeven die nodig was om het uiteindelijk los te laten."

"Van buitenaf lijkt het eenvoudig, maar dit vraagt veel moed van veel clubs. Er zijn maar 4 plaatsen in play-off I dus wie de komende seizoenen 5e of 6e wordt, zal niet gelukkig zijn. Er zijn ook 3 degradanten over 2 jaar en dat zullen misschien niet de ploegen zijn die door deze beslissing nu stijgen of in 1A kunnen blijven. Anderen gaan dus de rekening betalen voor de kleine kans die Waasland-Beveren nog had om zich sportief te redden. Is dat rechtvaardiger?"