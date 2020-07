Nederland staakt topsportprogramma turnsters en zet trainers op non-actief

De Nederlandse turnfederatie grijpt in na recente getuigenissen van oud-turnsters die verklaarden dat onder anderen Vincent Wevers en Gerben Wiersma zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

De bond heeft gesprekken gevoerd met de coaches en besloot daarna alle trainers in het topturnen bij de vrouwen op non-actief te stellen. "Wil je een cultuurverandering bewerkstelligen, dan kun je geen halve maatregelen nemen", stelde KNGU-voorzitter Monique Kempff. Bij hun clubs kunnen de turnsters wel hun training voortzetten.

Met de bekentenis van Gerrit Beltman, die in het verleden ook in België actief was, is de zaak in Nederland aan het rollen gebracht. Beltman verklaarde turnsters fysiek en psychisch te hebben vernederd.