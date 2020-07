Mercedes-baas: "We willen in toekomst voortgaan met duo Hamilton-Bottas"

Bottas heeft zijn handtekening intussen onder een nieuw contract gezet. Zesvoudig wereldkampioen Hamilton volgt normaal snel het voorbeeld van de Fin.

"We zijn erg gelukkig met ons racepaar", sprak Wolff in het Duitse autosportmagazine Motor und Sport. "Het zijn allebei snelle jongens. Valtteri staat er als Lewis een mindere dag kent. En als Lewis een goede dag heeft, is hij onklopbaar."

"De dynamiek en sfeer tussen beide rijders zit ook juist", vervolgde Wolff. "Als er twee egoïsten in het team zitten, is het moeilijk om in de constructeurscompetitie te scoren. Beiden respecteren het team. Daarom zijn ze de beste oplossing voor ons."

Mercedes is titelverdediger bij de constructeurs en steekt ook dit seizoen met kop en schouders boven iedereen uit. De renstal staat na drie Grote Prijzen aan kop. Bottas won de openingsrace, waarna Hamilton de twee volgende GP's op zijn naam schreef.

Zondag staat de GP van Groot-Brittannië in Silverstone op de planning. Hamilton won er al 6 keer.