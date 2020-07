Van Avermaet: "Strade is een van mijn favoriete koersen en de vorm zit goed"

Van Avermaet: "De vorm zit waar hij moet zitten"

Tijdens de Strade Bianche openen de grote kleppers hun wielerseizoen opnieuw na een coronabreak van enkele maanden. Greg Van Avermaet ziet het alvast goed zitten. "De Strade is een van mijn favoriete wedstrijden, het is bijzonder om het seizoen hier opnieuw te kunnen starten", klinkt het in een persmededeling.

"Ik koers er normaal gezien altijd goed dus ik hoop dat ik dat zaterdag opnieuw zal doen. Tijdens de lockdown bleef ik altijd gemotiveerd en ik heb het gevoel dat mijn vorm zit waar hij moet zijn. Natuurlijk zullen de omstandigheden een beetje anders zijn dan gewoonlijk en zal de hitte een grote factor spelen. Ik hoop dat ik er klaar voor ben."

Ploegleider Fabio Baldato schuift het kopmanschap logischerwijs richting Van Avermaet. "Greg is onze onbetwiste leider", vertelt Baldato. "Hij eindigde al 7 keer in de top 10, waarvan 2 keer op het podium."

"We zullen dit jaar een enorme aanpassing krijgen met de hitte en na zoveel maanden niet te koersen. Het is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren, maar we vertrekken vol vertrouwen richting de wedstrijd."

Ook Baldato ziet de goede vorm van Van Avermaet. "Greg en het klassieke team hebben net een hoogtestage afgewerkt en hun vorm is goed. Maar uiteindelijk zijn we al gewoon blij en dankbaar om opnieuw te kunnen koersen", aldus Baldato.