Tessa Wullaert trekt Anderlecht-shirt weer aan: "Geen stap terug"

Het contract van de drievoudige Gouden Schoen bij Manchester City werd niet verlengd en ondanks interesse uit onder meer Spanje en Nederland keert Tessa Wullaert terug naar de Belgische voetbalcompetitie. Ex-club Anderlecht, waar ze in 2012-2013 al speelde, kon haar verleiden.

"Ik ben trots om voor RSC Anderlecht te mogen voetballen. Ik ben positief verrast door de visie van de sportieve leiding om het vrouwenvoetbal in België verder te ontwikkelen. Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen door sportieve successen te halen en zo deze mooie sport verder te promoten", zegt het boegbeeld van het Belgische vrouwenvoetbal.

"Anderlecht meent het goed met het vrouwenvoetbal en ik beschouw deze stap niet als een stap terug. Integendeel, ik zal er alles aan doen om onze doelstellingen te halen, op en naast het veld."

"We zijn erg blij dat de beste Belgische voetbalster ooit en vaandeldraagster van het Belgisch voetbal voor ons gekozen heeft", vult CEO Karel Van Eetvelt aan.

"Wij geloven steevast in vrouwenvoetbal en we blijven investeren in de ontwikkeling van de sport in België. We willen volgend seizoen minstens even goed doen als het vorige (kampioen, niet gespeelde finale beker en 16de CL). Tessa zal ons daar op het veld ongetwijfeld bij helpen."

"Maar ook naast het veld zal ze haar invloed laten gelden: als absolute ambassadrice en rolmodel van het vrouwenvoetbal zal ze ongetwijfeld bijdragen aan de verdere popularisering van de sport en veel jonge meisjes aan het voetballen krijgen."

"Onze dames zijn drie seizoenen op rij kampioen. We zijn op dit ogenblik de beste ploeg van het land en dat willen we blijven. RSCA is de exponent van de ontwikkeling van vrouwenvoetbal in België. We willen meer dan ooit een voortrekker zijn voor vrouwen in het Belgisch voetbal.”