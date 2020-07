Antwerpse fitnesscentra boos over sluiting: "We zijn deel van oplossing"

"Fitnessclubs zijn deel van de oplossing"

Ook Gert Van Reckem, coördinator gezond en ethisch sporten van Fitness.be, vindt de sluiting van de fitnesscentra "een stap te ver". "Dit is een voorzet geven om alles weer te sluiten. Fitnesscentra sluiten ze zonder overleg, terwijl in de horeca enkel zaken worden gesloten die zich niet aan de regels houden. Er zullen veel zaken failliet gaan, vrees ik."

Uitbater: "Ik heb vannacht maar 2 uur geslapen"

Erik Defillet, uitbater van Fitopia in de Antwerpse gemeente Edegem, is verbolgen. "Ik stond op het punt om naar huis te gaan, toen ik het nieuws hoorde", vertelt hij op Radio 2 Antwerpen. "Ik ben dan maar even opnieuw binnengegaan om het personeel in te lichten. Ik raakte gewoon niet meer weg, ik heb maar 2 uur geslapen. Dat maalt de hele tijd door ons hoofd."

"Wij werken al 25 jaar preventief aan de gezondheid van onze leden. En nu, tijdens een gezondheidscrisis, zou dat niet meer belangrijk zijn. Dat begrijpen wij echt niet."

Defillet gelooft niet dat er een groot besmettingsrisico is in een fitnesscentrum: "Onze leden volgen perfect alle maatregelen en lopen met mondkapjes rond. Het is onbegrijpelijk."

"Tijdens de groepslessen staat iedereen 3 meter uit elkaar en in de zaal wordt de lucht per uur 10 keer ververst. Dat hebben we ooit getest met rookbommetjes. Op 5 minuten tijd is er niks meer van de rook te zien. Die ventilatie werkt dus optimaal."