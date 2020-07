Stadions moeten niet (helemaal) leeg blijven, gegevens achterlaten in sportles

Door de heropflakkering van het coronavirus heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen afgekondigd. Die hebben ook voor sporters hier en daar gevolgen. Alle sportwedstrijden, trainingen en sportkampen kunnen blijven doorgaan, maar wie naar de sportles gaat moet daar wel contactgegevens achterlaten.

Gisteren was er nog een advies van Vlaams minister van Sport Ben Weyts om alle sportevenementen opnieuw achter gesloten deuren te houden, maar die raad werd niet helemaal opgevolgd. Binnen blijven er 100 toeschouwers welkom, buiten 200. Dat is een halvering van het aantal dat nu welkom was. Mondmaskers zijn ook verplicht.

Belangrijke kanttekening daarbij: het blijft wel aan de organisatie en de lokale besturen om de risico's in te schatten. Als het risico te groot is, kan het evenement toch geannuleerd worden.

De maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden minstens 4 weken.