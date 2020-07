Heistse Pijl: "Extreme maatregelen genomen, maar eindbeslissing ligt bij lokaal bestuur"

De tweede coronagolf dreigt opnieuw roet in het eten te gooien van de Heistse Pijl. Maar de organisatie gelooft er wel in. "Op dit moment zijn we positief. 100 procent zeker zijn we nog niet want de eindbeslissing ligt bij het lokale bestuur en de burgemeester", vertelt Van den Bosch.

"WIj hebben wel extreme maatregelen genomen om alles veilig te kunnen laten verlopen. Alle renners die aan de start staan moeten getest worden. Het peloton zal 100 procent coronavrij zijn, dat is essentieel."

"De cruciale zones, de start- en aankomstzone en ook de bergzone, zijn afgesloten. Daar kan er geen publiek staan. Iedereen die er wel aanwezig is, wordt geregistreerd voor contact tracing. Op de openbare weg kan er wel publiek staan, maar die moeten zich houden aan alle voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad. Ook daar zullen politie en stewards op controleren."

We hebben al het mogelijke gedaan en ik denk dat het voor het Belgische wielrennen belangrijk is dat deze wedstrijd kan doorgaan. Als iedereen zich aan de regels houdt en alles verloopt veilig dan zullen we de komende maanden nog wedstrijden zien in ons land. Daar willen we de aanzet voor geven."

Krijgt Van den Bosch het plaatje financieel wel nog rond? "Dat was dit jaar ondergeschikt. Ik wou echt een koers organiseren zodat de renners opnieuw hun beroep kunnen uitoefenen. We werken al lang samen met al onze partners en ook die continuïteit willen we verzekeren."