Geen contactsporten meer in provincie Antwerpen, wat met beker- en promotiefinale?

De provincie Antwerpen heeft strengere veiligheidsmaatregelen genomen om een nieuwe uitbraak van het coronavirus in te perken. Die treffen ook heel wat sporters. In de hele provincie zijn individuele contactsporten verboden en ploegsporten zijn verboden voor volwassenen. In de zwaarst getroffen gebieden moeten ook de fitnesscentra sluiten. Het is nog niet duidelijk wat dat kan betekenen voor de beker- en promotiefinale van dit weekend.