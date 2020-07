Sneuvelen er opnieuw wielerkoersen? "Maandag overleg met verschillende federaties"

Het coronanieuws werd de voorbije dagen steeds onheilspellender. Ook bij de sportfederaties houden ze hun hart vast. Wat zal de Algemene Veiligheidsraad maandag beslissen? De verschillende wielerfederaties steken enkele uren na die Veiligheidsraad alvast de koppen bij elkaar.

"Het overleg zal dan vooral gaan over de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op medisch vlak. Wat met stewards? Wat met bonnetjes?", zegt Frank Glorieux, de directeur van Cycling Vlaanderen.

De Heistse Pijl van komende zaterdag zou de eerste wielerkoers in ons land moeten zijn, maar daar staat nu misschien een vraagteken achter. Morgenavond krijgen we alvast meer duidelijkheid.

Jos Smets, algemeen directeur van de KBWB, hoopt vooral dat er een duidelijke boodschap komt van de Veiligheidsraad. "We vragen duidelijkheid, zodat we een plan kunnen opmaken. Of ik het somber inzie? Daar kan ik nu geen passend antwoord op geven."