Steeds meer lokale wielerwedstrijden sneuvelen: "Het is dweilen met de kraan open"

"Burgemeesters beslissen zelf om niet te organiseren"

"De koers op zich is wel toegelaten, maar omdat bijvoorbeeld ook documenten voor “contact tracing” moeten worden ingevuld, is dat voor velen de spreekwoordelijke druppel. In augustus gaan niet zoveel koersen meer georganiseerd worden als in juli."

We zien elke voormiddag drie à vier annuleringen binnenkomen omdat het in de praktijk moeilijk wordt om de coronamaatregelen uit te voeren.

"Iedereen zit op zijn tandvlees"

"We hebben echt wel geprobeerd om koers te creëren", benadrukt Glorieux. "In juli is dat ook goed gelukt. We hebben alles goed kunnen finetunen om het op een veilige manier te laten gebeuren. Als de regels opnieuw strenger worden en de gezondheidstoestand opnieuw achteruitgaat, kunnen we ook niet toveren."

Glorieux verwacht dus dat er niet veel meer gekoerst zal worden in augustus. "De burgemeesters durven hun nek niet meer uit te steken. Ik ben blij dat we in juli hebben kunnen koersen, maar augustus ziet er slecht uit."

"We onderhandelen nu met het kabinet wat mogelijk is. Het is de bedoeling

om de mensen gemotiveerd te houden. We zoeken naar alternatieven zonder

toeschouwers zoals afgesloten terreinen, maar iedereen zit ondertussen ook wat op zijn tandvlees."

"Ik durf te wedden dat als ik nu mijn mailbox open, er weer een annulering in zit. We doen wat we kunnen om iedereen te helpen, maar het is soms wat dweilen met de kraan open."