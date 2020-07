Op zoek naar een leuke fietsroute? Doe zeker deze 5 trips langs verborgen Vlaamse parels

Tijdens de lockdown zijn we met z'n allen massaal beginnen sporten. Voor lange tijd was bewegen namelijk een van onze weinige uitlaatkleppen, waardoor zelfs onze collega's van Klara de sportmicrobe te pakken kregen.

In samenwerking met Vlaanderen Vakantieland en Vlaanderen Fietsland besloten ze per Vlaamse provincie een adembenemende fietsroute uit te stippelen. Deze routes worden niet alleen gekleurd door de prachtige natuur, maar ook door enkele kunstzinnige creaties in de openbare ruimte.

Zo fiets je in Limburg onder andere langs Reading between the Lines van Gijs Van Vaerenbergh, en in Antwerpen langs het Restpaviljoen van Els Vanden Meersch. Voor de sportieve kunstliefhebbers onder ons is het project 'Kunst op de Kaart' dus vast en zeker de moeite waard.