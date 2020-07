Evenepoel na lof voor 17-jarige: "Eens praten als hij BK, EK en WK wint"

Cian Uijtdebroeks - Vlaamse vader en Poolse moeder - won vorig jaar als nieuweling met overmacht enkele sterk bezette klimkoersen. Als eerstejaarsjunior imponeerde hij dit voorjaar met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, na een straffe solo.

Het mag dan ook niet verbazen dat de grote ploegen al een oogje hebben laten vallen op de 17-jarige Uijtdebroeks. Begin deze maand mocht hij zich al eens meten met de grote jongens tijdens een korte stage in Italië, op uitnodiging van Deceuninck-Quick Step.

Uijtdebroeks rijdt momenteel in het sterke Acrog-Tormans-team van voorzitter Jef Robert. Die gaat bij wielerflits.nl de vergelijking met Remco Evenepoel niet uit de weg. "Op een klimparcours in Spanje ging Cian nog een halve minuut sneller dan Evenepoel. Hij doet dingen die ik nog nooit gezien heb", is Robert lyrisch.

De vergelijking met Evenepoel ontging ook het Nederlandse YouTube-fenomeen Bas Tietema niet. "Cian Uijtdebroeks > Remco Evenepoel > Eddy Merckx. Verder nog geen druk op de carrière van deze 17-jarige jongen?", schreef Tietema plagend op Twitter.

Remco Evenepoel himself antwoordde laconiek: "Als hij de dubbel haalt in BK, EK en WK kunnen we eens praten. En als hij het EK wint met minstens 10 minuten voorsprong."