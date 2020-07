Ook na lockdown heeft wereldkampioene Van Vleuten nog winnaarsbenen

2020 had een belangrijk jaar moeten worden voor Annemiek van Vleuten. Niet alleen omdat ze een heel jaar in de regenboogtrui mag rondrijden, maar ook omdat ze kandidaat nummer 1 was voor olympisch goud. Dat bewees ze met winst in de Omloop Het Nieuwsblad.



Maar Van Vleuten is haar winnaarsbenen niet kwijtgespeeld tijdens de lockdown. De Nederlandse schreef de Emakumeen Nafarroako Klasikoa op haar naam, de eerste UCI-koers na de lockdown in het Baskenland. Op de slotklim haalde ze eenzame vluchter Mavi Garcia in en maakte het af.

Het coronavirus had ook bijna deze wedstrijd gedwarsboomd voor Van Vleuten. Net voor de start bleek dat 10 van de 25 ploegen niet waren getest op covid-19. The Cyclists' Alliance gaf een negatief advies om te starten, maar de organisatie weerde alle ploegen die geen test konden voorleggen. Uiteindelijk stonden 15 ploegen aan de start, waaronder het Belgische Doltcini-Van Eyck Sport.