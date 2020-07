GP's van Québec en Montréal vallen van wielerkalender

In Canada geldt voor buitenlanders een quarantaine van 14 dagen bij aankomst. Het bleek dan ook een onmogelijke opdracht om het peloton, dat in augustus vooral in Europa vertoeft, naar Canada te lokken.

De organisatie zou op 31 juli de knoop doorhakken, maar gooit nu al de handdoek. "Het is door de coronacrisis onmogelijk aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen en voor iedereen een veilige omgeving te creëren", klinkt het.

Organisator Serge Arsenault is teleurgesteld. "De voorbije maanden hebben we keihard gewerkt om de race alsnog te laten doorgaan. Er is echter nog te veel onduidelijkheid, over onder meer het opengaan van de grenzen, de verplichte quarantaineperiode en de mogelijkheid publiek toe te laten."

"De beslissing laten aanslepen was niet respectvol geweest naar de andere partijen. We zijn diep bedroefd de pauzeknop voor even te moeten indrukken. Maar we zien jullie volgend jaar, op 10 en 12 september 2021, terug."

De GP van Québec werd de voorbije twee jaar gewonnen door de Australiër Michael Matthews. Greg Van Avermaet schreef vorig jaar voor de tweede keer de GP van Montréal op zijn naam.