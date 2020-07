Exact 1 jaar voor de Spelen: weinig optimisme en druilerig weer

Voor het tweede jaar op rij kan Tokio de laatste 365 dagen aftellen tot de Spelen in hun stad. De Japanners vierden vorig jaar met veel show en vuurwerk over de Baai van Tokio, toen het laatste jaar tot de Spelen in ging. Maar dat was voor het coronavirus, dat van de aankomende Spelen nu al één van de meest besproken uit de geschiedenis heeft gemaakt.

Japanners zijn de Spelen liever kwijt dan rijk

Van het feestgedruis van vorig jaar was vandaag niets te zien. De organisatoren hadden een ceremonie op poten gezet van slechts een kwartiertje in het Olympisch stadion. Er werd een promovideo gescreend en de Olympische vlam - die al maanden wordt binnengehouden - kwam ook even piepen. Publiek was niet welkom.



Het schrale evenement op een sombere en regenachtige dag in Tokio vat de sfeer in de Japanse hoofdstad omtrent hun Spelen goed samen. Van een hoerastemming is al lang geen sprake meer. Volgens een Japanse peiling is nog amper een kwart van de Japanners enthousiast over de Spelen. Zo'n 35 procent wilt een nieuw uitstel en meer dan 30 procent ziet de Spelen liefst gewoon afgelast.