Sporza Retro: "RSCA en Standard hadden in 2009 niet door dat Club zich positioneerde"

Herbeluister Sporza Retro met Maarten Vangramberen en Luc Kempen

"Uren voor de match al een voorgevoel"

Voor een documentairemaker is drama een minstens zo interessant ingrediënt als glorie. Luc Kempen keerde daarom terug naar 2009. Anderlecht en Standard moesten in twee testmatchen bepalen wie kampioen werd. Het was de voorbode van een van de gruwelijkste blessures op de Belgische velden uit de recente geschiedenis.

"Testmatchen waren in België nog maar een keer voorgevallen. In 1986 tussen Anderlecht en Club Brugge", herinnert Luc Kempen zich. "De testmatch tussen Anderlecht en Standard was in Brussel op 1-1 geëindigd. Drie dagen later was de return in Luik en dat ontspoorde helemaal."

"Ik zat die avond toevallig naast Jan Mulder en die kon niet geloven wat er zich voor zijn ogen afspeelde. Je had eigenlijk al uren voor die match een voorgevoel over wat er ging gebeuren. Door de sfeer aan het stadion. Het lijkt de laatste jaren wel bon ton om het belang van zo een match op te kloppen. Het gaat over de Champions League en de miljoenen die een club daarmee verdient."