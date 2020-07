Klasse: Lando Norris helpt zijn mecaniciens een handje na GP Hongarije

Norris had misschien iets goed te maken. Na zijn twee topprestaties in Oostenrijk (3e en 5e plaats), beleefde hij een mindere dag tijdens de derde GP van het seizoen in Hongarije. Hij eindigde op een bescheiden 13e plaats na de naar eigen zeggen "slechtste start in zijn leven."

Hij plaatste op Twitter een foto waarop hij sleutelt aan zijn wagen na de race. "Als je snel wil ga, ga dan alleen. Maar als je ver wil geraken, doe het dan samen. Het waren drie lange weken voor het team. Ik vond dat ze een extra paar handen konden gebruiken", aldus de jonge Brit.