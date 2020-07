Refs krijgen instructies voor nieuw seizoen: "Bal op schouder is geen hands"

Voor het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League wordt gerekend op 26 scheidsrechters en 39 assistenten. In vergelijking met afgelopen seizoen behoort Jan Boterberg (34) sinds 15 juli officieel tot de semi-profscheidsrechters. Twaalf scheidsrechters genieten nu dit statuut in het profvoetbal. Daarnaast kregen scheidsrechter Brent Staessens en assistenten Nico Claes en Lennert Jans promotie naar het profvoetbal. Alle scheidsrechters krijgen ook coronatests.

Samen met de coaches en de clubs kregen zijn vrijdag instructies over enkele nieuwe richtlijnen in het voetbal. Die werden een tijdje geleden al vastgelegd door The International Football Association Board (IFAB). Dat is de instantie die zich bezighoudt met de spelregels van het voetbal. Na de infosessie van vrijdag moeten die nieuwe regels dus duidelijk zijn.

Een van de wijzigingen is dat onvrijwillig handspel van een aanvaller (of een medespeler) alleen nog worden bestraft als het handspel wordt begaan vlak voor een doelpunt of een duidelijke doelkans. Ook nieuw: voor handspel wordt er komend seizoen vanaf de oksel gerekend en niet meer vanaf de schouder.

"Volgens mij is dat de belangrijkste wijziging voor de voetbalfan", zegt ref Jan Boterberg. "Vroeger was alles onder de schouder hands. Nu hebben ze eigenlijk de oksel genomen en daar een doorsnede van gemaakt. Een bal die met de schouder gecontroleerd wordt, is dus geen hands meer."